Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ Минобороны России: за три часа над тремя регионами сбито 24 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были зафиксированы вечером 5 октября в нескольких регионах страны: в Белгородской и Воронежской областях, а также в Республике Крым.

5 октября с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Воронежской области, — говорится в сообщении.

Ранее белорусский дирижер Виктор Бабарикин подвергся атаке украинских беспилотников в Донецке, где он должен был руководить симфоническим оркестром на юбилейном концерте. Артист не пострадал, и, несмотря на инцидент, концерт прошел при аншлаге.

До этого в добровольческом корпусе ВС РФ создали специальные подразделения «Ночные охотники» для борьбы с крупными беспилотниками ВСУ. Их главной задачей станет охота на многороторные дроны противника, способные сбрасывать боеприпасы и работать ретрансляторами.