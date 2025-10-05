Бывшего министра здравоохранения Дагестана задержали на Ставрополье

Силовики задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, это произошло в Ставропольском крае. Экс-главу регионального ведомства подозревают в мошенничестве.

Татьяна Беляева была задержана в Ставропольском крае, — отметили в правоохранительных органах.

Беляева руководила Минздравом Дагестана с февраля 2022 года по август 2024-го. Затем она стала возглавлять один из санаториев в Минеральных Водах.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу Михаила Надежина, руководящего Главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарии. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Силовики провели обыски по месту его жительства.

До этого задержали бывшего заместителя начальника управления капитального строительства Новосибирской области Константина Афишина по уголовному делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. По предварительной информации, он брал взятки у компании «Ликстрой» в обмен на покровительство в рамках нацпроекта «Образование».