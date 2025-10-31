«В декабре встанет»: Лукашенко сделал важное заявление по «Орешнику» Лукашенко: «Орешник» встанет в декабре на боевое дежурство в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, западным странам не стоит заниматься провокациями.

«Орешник» — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. — NEWS.ru) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот, мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь, — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, конфликт на Украине начался именно с провокаций. Он отметил, что в Донбассе притесняли русскоязычных и даже убивали их.

Это было на моих глазах, — подытожил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт также сообщила, что «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Она отметила, что подготовка к размещению комплекса близится к финалу.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что слова главы СБУ Василия Малюка о том, что Украина два года назад уничтожила один из ракетных комплексов «Орешник» на территории России, являются неправдой. По его словам, такие громкие высказывания появляются из-за желания Киева сохранить западное финансирование.