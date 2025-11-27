День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:51

Лукашенко пошутил о передаче Киргизии ее экс-президента

Лукашенко пообещал не возвращать экс-президента Киргизии Бакиева на родину

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Белоруссия не намерена отдавать Киргизии бывшего президента страны Курманбека Бакиева, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что планирует договориться с нынешним руководством республики о возможности временного визита экс-главы государства для посещения могилы отца, передает БелТА.

Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: «Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси». Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим, — сказал Лукашенко.

В то же время президент признал, что Бакиев скучает по родной стране. Кроме того, белорусский лидер охарактеризовал отношения между Минском и Бишкеком как близкие и доброжелательные.

Бакиев возглавлял Киргизию с 2005 года после отставки первого президента Аскара Акаева. После свержения в 2010 году он уехал в Белоруссию, где проживает до сих пор. На родине бывшего лидера заочно приговорили к 30 годам лишения свободы.

Ранее Лукашенко заявил, что западные политические лидеры целенаправленно ведут подготовку к военным действиям, при этом вокруг границ Организации Договора о коллективной безопасности нарастают угрозы военного характера. Он добавил, что особенно сложная обстановка сложилась на западном направлении ОДКБ, где, казалось бы, должна сохраняться стабильная ситуация.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Киргизия
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.