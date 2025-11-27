Лукашенко пошутил о передаче Киргизии ее экс-президента

Белоруссия не намерена отдавать Киргизии бывшего президента страны Курманбека Бакиева, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что планирует договориться с нынешним руководством республики о возможности временного визита экс-главы государства для посещения могилы отца, передает БелТА.

Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: «Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси». Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим, — сказал Лукашенко.

В то же время президент признал, что Бакиев скучает по родной стране. Кроме того, белорусский лидер охарактеризовал отношения между Минском и Бишкеком как близкие и доброжелательные.

Бакиев возглавлял Киргизию с 2005 года после отставки первого президента Аскара Акаева. После свержения в 2010 году он уехал в Белоруссию, где проживает до сих пор. На родине бывшего лидера заочно приговорили к 30 годам лишения свободы.

Ранее Лукашенко заявил, что западные политические лидеры целенаправленно ведут подготовку к военным действиям, при этом вокруг границ Организации Договора о коллективной безопасности нарастают угрозы военного характера. Он добавил, что особенно сложная обстановка сложилась на западном направлении ОДКБ, где, казалось бы, должна сохраняться стабильная ситуация.