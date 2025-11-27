Сворачивание фронта ВСУ неизбежно, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это произойдет, если ситуация в Купянске повторится на других участках. Выступление главы государства опубликовано на Rutube-канале Кремля.

Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежно, — сказал Путин.

Президент отметил, что на Западе осознают ухудшение ситуации для украинской армии и требуют немедленного окончания военных действий, даже если киевским властям придется пойти на уступки. Путин добавил, что там понимают, что, если фронт начнет сокращаться на определенных участках, украинская армия полностью потеряет свою способность вести боевые действия.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. По его словам, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажек в фортификационные сооружения. Российским бойцам предстоит зачищать застройки, где могут прятаться противники, уточнил эксперт.

До этого было опубликовано видео из освобожденного Купянска. На кадрах запечатлены военнослужащие группировки «Запад», которые установили российские флаги в городе. Также видеоматериалы демонстрируют интенсивные боевые действия за этот населенный пункт.