Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, их сопровождали пилоты самолетов Су-35С и Су-27.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности полет продолжался более пяти часов. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождались иностранными истребителями. В ведомстве также напомнили, что Россия строго соблюдает международные правила использования воздушного пространства.

Ранее стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый вылет, пройдя над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Как уточнили в Минобороны, самолеты находились в небе 11 часов.

До этого российский Су-30СМ2 стал первым в мире истребителем, уничтожившим американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Для этого самолеты были оснащены ракетами Х-31П.