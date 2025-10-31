«Фантазия кончилась»: в ГД высмеяли слова Малюка об уничтожении «Орешника»

Слова главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о том, что Украина два года назад уничтожила один из ракетных комплексов «Орешник» на территории России, являются ложью, заявил NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев. По его словам, таким образом Киев стремится сохранить поддержку со стороны Европы.

Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» — полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи, — высказался Соболев.

Ранее заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии помогает России сдерживать эскалацию конфликта в Европе. По его словам, это разрушает военную гегемонию ЕС и НАТО в регионе, что вызывает недовольство Запада.