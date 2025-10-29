Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:00

Картофельное пюре без молока и масла — вкуснее, чем в ресторане! Этот рецепт у меня дежурный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При словосочетании «картофельное пюре» мы автоматически представляем себе сливочное масло, теплое молоко и воздушную текстуру. Однако существует рецепт, который способен перевернуть это представление, открыв новый, невероятно насыщенный и глубокий вкус знакомого с детства блюда. Секрет кроется в отказе от традиционных добавок в пользу ароматного куриного бульона. Он не просто заменяет жидкость — он пропитывает картофель изнутри, наделяя его богатым вкусом и соблазнительным ароматом. Такое пюре получается удивительно бархатным, сытным и самодостаточным, где главную скрипку играет гармония простых ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится 1 кг 100 г картофеля, 475 мл крепкого куриного бульона и 1 крупная головка белого лука. Картофель очистите и нарежьте крупными кусками, лук нашинкуйте толстыми кольцами. Сложите овощи в кастрюлю и залейте их горячим бульоном так, чтобы он полностью покрыл их. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне примерно 20 минут до полной мягкости картофеля. Не сливая оставшуюся жидкость, тщательно разомните картофель с луком прямо в кастрюле до желаемой консистенции. Готовое пюре подавайте сразу, украсив зеленью. Соль добавляется по необходимости, так как бульон уже придает блюду достаточную соленость и насыщенный вкус.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

