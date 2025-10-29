Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:28

Вкуснее наггетсов и котлет: куриные мячики с сыром — хрустящая корочка и тягучая начинка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти куриные мячики с сыром намного вкуснее наггетсов и котлет! Вкус получается божественным: нежная куриная мякоть с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой внутри.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 100 г панировочных сухарей, соль, перец и специи по вкусу. Сыр нарежьте небольшими кубиками. В фарш добавьте яйцо, соль, перец и специи, тщательно вымесите. Сформируйте из фарша лепешки, в центр каждой положите кубик сыра и сформируйте аккуратные шарики. Обваляйте их в муке, затем в панировочных сухарях. Обжарьте на среднем огне в разогретом растительном масле до золотистой корочки со всех сторон, затем убавьте огонь и готовьте под крышкой еще 5–7 минут.

Шарики хороши как горячими с картофельным пюре или овощами, так и холодными в качестве закуски. Это блюдо особенно оценят и взрослые, и дети.

Ранее стало известно, как приготовить сочный кордон блю из куриной грудки без лишних хлопот.

