Уникальный ужин из фарша: запеченный рулет — стоит один раз попробовать, и всегда будете готовить

Из фарша можно приготовить не только котлеты, но и уникальный ужин. Рассказываем рецепт запеченного мясного рулета с грибами. Стоит один раз его попробовать, и всегда будете готовить его на праздники и не только.

Для приготовления понадобится: 600 г мясного фарша, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г бекона, 2 яйца, 100 г сыра, 3 зубчика чеснока, соль, перец, специи. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до готовности. Фарш смешайте с яйцами, тертым сыром, чесноком и специями. На пищевую пленку выложите бекон внахлест, сверху распределите фарш, затем грибную начинку. С помощью пленки плотно сверните рулет, заверните в фольгу и запекайте 40 минут при 190 °C, затем раскройте фольгу и готовьте еще 15 минут для румяной корочки.

Вкус рулета — это идеальное сочетание сочного мясного фарша, ароматных грибов и хрустящего бекона. Бекон при запекании пропитывает рулет ароматным жиром, создавая хрустящую корочку снаружи и сохраняя сочность внутри. Рулет получается плотным, но сочным, с ярким многослойным вкусом. Можно подавать как горячим, так и холодным.

