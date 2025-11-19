Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Уникальный ужин из фарша: запеченный рулет — стоит один раз попробовать, и всегда будете готовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Из фарша можно приготовить не только котлеты, но и уникальный ужин. Рассказываем рецепт запеченного мясного рулета с грибами. Стоит один раз его попробовать, и всегда будете готовить его на праздники и не только.

Для приготовления понадобится: 600 г мясного фарша, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г бекона, 2 яйца, 100 г сыра, 3 зубчика чеснока, соль, перец, специи. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте до готовности. Фарш смешайте с яйцами, тертым сыром, чесноком и специями. На пищевую пленку выложите бекон внахлест, сверху распределите фарш, затем грибную начинку. С помощью пленки плотно сверните рулет, заверните в фольгу и запекайте 40 минут при 190 °C, затем раскройте фольгу и готовьте еще 15 минут для румяной корочки.

Вкус рулета — это идеальное сочетание сочного мясного фарша, ароматных грибов и хрустящего бекона. Бекон при запекании пропитывает рулет ароматным жиром, создавая хрустящую корочку снаружи и сохраняя сочность внутри. Рулет получается плотным, но сочным, с ярким многослойным вкусом. Можно подавать как горячим, так и холодным.

Ранее стало известно, как приготовить свинину в луковом одеяле: с этим рецептом не придется возиться с ужином — нужны только мясо и лук.

рецепты
ужины
фарш
рулеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
