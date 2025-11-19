Картошку больше не жарю. Готовлю хрустящий кумпир по-турецки: сытный и ароматный ужин для всей семьи в одном противне

Знаете, что меня больше всего поразило в Турции? Это удивительное умение превращать самые простые продукты в кулинарные шедевры! Кумпир — именно такое блюдо. Обычная печеная картошка здесь предстает в совершенно новом свете: хрустящая кожура, нежная мякоть с маслом и ароматная начинка из грибов с кукурузой. Это не просто еда, а целый ритуал — каждый сам решает, сколько добавить начинки и соусов. Идеальный ужин для тех случаев, когда хочется и сытно, и вкусно, без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 3 крупные картофелины, 30–40 г сливочного масла, 100 г шампиньонов, 1 луковица, 70 г консервированной кукурузы, 50 г маслин, зелень, майонез, соль и перец. Картофель тщательно вымойте и запекайте в духовке при 200 °C около часа до мягкости. Пока картофель печется, обжарьте мелко нарезанные лук и грибы до золотистого цвета. Готовый картофель слегка остудите, разрежьте крест-накрест, аккуратно выньте часть мякоти и смешайте ее с сливочным маслом. Начините картофель: сначала грибы с луком, затем кукурузу и маслины. Полейте майонезом и посыпьте обильно зеленью. Подавайте сразу, пока картофель горячий! Это блюдо особенно хорошо с ярким турецким айраном.

