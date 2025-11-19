Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:33

Картошку больше не жарю. Готовлю хрустящий кумпир по-турецки: сытный и ароматный ужин для всей семьи в одном противне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, что меня больше всего поразило в Турции? Это удивительное умение превращать самые простые продукты в кулинарные шедевры! Кумпир — именно такое блюдо. Обычная печеная картошка здесь предстает в совершенно новом свете: хрустящая кожура, нежная мякоть с маслом и ароматная начинка из грибов с кукурузой. Это не просто еда, а целый ритуал — каждый сам решает, сколько добавить начинки и соусов. Идеальный ужин для тех случаев, когда хочется и сытно, и вкусно, без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 3 крупные картофелины, 30–40 г сливочного масла, 100 г шампиньонов, 1 луковица, 70 г консервированной кукурузы, 50 г маслин, зелень, майонез, соль и перец. Картофель тщательно вымойте и запекайте в духовке при 200 °C около часа до мягкости. Пока картофель печется, обжарьте мелко нарезанные лук и грибы до золотистого цвета. Готовый картофель слегка остудите, разрежьте крест-накрест, аккуратно выньте часть мякоти и смешайте ее с сливочным маслом. Начините картофель: сначала грибы с луком, затем кукурузу и маслины. Полейте майонезом и посыпьте обильно зеленью. Подавайте сразу, пока картофель горячий! Это блюдо особенно хорошо с ярким турецким айраном.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовить мусаку очень просто: запеканка по-гречески, которая не займет много времени — нужен фарш, баклажан и картошка
Общество
Готовить мусаку очень просто: запеканка по-гречески, которая не займет много времени — нужен фарш, баклажан и картошка
Беру пять картофелин и пучок зелени — жарю чепалгаш: нежные картофельные лепешки с тающей серединкой
Общество
Беру пять картофелин и пучок зелени — жарю чепалгаш: нежные картофельные лепешки с тающей серединкой
Паста встречает салат: необычный тандем в рецепте знаменитого цезаря
Семья и жизнь
Паста встречает салат: необычный тандем в рецепте знаменитого цезаря
Мясо по-французски, оревуар! Теперь мой дежурный рецепт — «Жаба в норке». Британская запеканка на ужин
Общество
Мясо по-французски, оревуар! Теперь мой дежурный рецепт — «Жаба в норке». Британская запеканка на ужин
Ничего не варим, на сборку 5 минут и красота на столе — салат «Самбука» для новогоднего вечера. Шикарная форма и простой рецепт
Общество
Ничего не варим, на сборку 5 минут и красота на столе — салат «Самбука» для новогоднего вечера. Шикарная форма и простой рецепт
картофель
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.