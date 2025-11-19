Беру пять картофелин и пучок зелени — жарю чепалгаш: нежные картофельные лепешки с тающей серединкой

Знаете, что меня больше всего восхищает в кавказской кухне? Это удивительное умение создавать шедевры из самых простых продуктов! Чепалгаш с картошкой — именно такое блюдо. Эти нежные лепешки с ароматной начинкой напоминают мне о гостеприимстве горских народов, где каждая крошка теста хранит тепло рук хозяйки. Они одновременно сытные и легкие, с хрустящей корочкой снаружи и тающей картофельной начинкой внутри. Это тот случай, когда проще не придумаешь, а результат поражает своей гармоничностью и глубиной вкуса.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соды. Для начинки: 5–6 отварных картофелин, 1 луковица, пучок зелени (кинза/укроп), соль, перец по вкусу. Замесите мягкое тесто из кефира с мукой, дайте ему отдохнуть 30 минут. Картофель разомните в пюре, добавьте обжаренный лук и рубленую зелень. Тесто разделите на шарики, каждый раскатайте в лепешку. В центр выложите начинку, защипните как мешочек и снова раскатайте в тонкую лепешку. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистых пятен. Подавайте сразу, смазав сливочным маслом! Эти лепешки хороши и с чаем, и с айраном.

