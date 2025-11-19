Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:00

Блинчики с мясом, как чебуреки! Об этом рецепте знают единицы — вкусно, просто и без возни с тестом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Знаете, что получится, если скрестить нежные тонкие блинчики с сочной мясной начинкой чебуреков? Получится невероятно вкусное блюдо, которое станет хитом на вашем столе! Эти хрустящие снаружи и сочные внутри блинчики сочетают в себе лучшие качества двух любимых всеми блюд. Они готовятся быстрее традиционных чебуреков, но получаются такими же аппетитными и сытными. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на сложные кулинарные эксперименты.

Для теста вам понадобится: 2 яйца, 300 мл молока, 150 г муки, щепотка соли. Для начинки: 300 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, немного воды для сочности. Замесите жидкое блинное тесто из яиц, молока и муки, дайте ему постоять 15 минут. Пока тесто отдыхает, обжарьте фарш с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите по вкусу. Испеките тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде. На каждый блинчик выложите 1-2 столовые ложки начинки, заверните конвертиком или трубочкой. Обжарьте с двух сторон на сливочном масле до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Тот самый салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка
Общество
Тот самый салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка
Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Всего 3 ингредиента, и вы забудете об оладьях навсегда: батон, молоко, сахар — и гора лакомства готова
Общество
Всего 3 ингредиента, и вы забудете об оладьях навсегда: батон, молоко, сахар — и гора лакомства готова
Только яблоки, имбирь и мука: пеку обалденный яблочно-имбирный пирог — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только яблоки, имбирь и мука: пеку обалденный яблочно-имбирный пирог — простая и вкусная выпечка к чаю
рецепты
завтраки
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.