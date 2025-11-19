Блинчики с мясом, как чебуреки! Об этом рецепте знают единицы — вкусно, просто и без возни с тестом

Знаете, что получится, если скрестить нежные тонкие блинчики с сочной мясной начинкой чебуреков? Получится невероятно вкусное блюдо, которое станет хитом на вашем столе! Эти хрустящие снаружи и сочные внутри блинчики сочетают в себе лучшие качества двух любимых всеми блюд. Они готовятся быстрее традиционных чебуреков, но получаются такими же аппетитными и сытными. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на сложные кулинарные эксперименты.

Для теста вам понадобится: 2 яйца, 300 мл молока, 150 г муки, щепотка соли. Для начинки: 300 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, немного воды для сочности. Замесите жидкое блинное тесто из яиц, молока и муки, дайте ему постоять 15 минут. Пока тесто отдыхает, обжарьте фарш с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите по вкусу. Испеките тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде. На каждый блинчик выложите 1-2 столовые ложки начинки, заверните конвертиком или трубочкой. Обжарьте с двух сторон на сливочном масле до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом!

