19 ноября 2025 в 06:46

Всего 3 ингредиента, и вы забудете об оладьях навсегда: батон, молоко, сахар — и гора лакомства готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мягкие гренки — это идеальный быстрый завтрак или десерт. Батон, молоко, сахар — и гора лакомства за 5 минут готова. Всего 3 ингредиента, и вы забудете об оладьях навсегда!

Вам понадобится: батон, молоко, сахар. Секрет невероятной текстуры прост: ломтики батона нужно быстро обмакнуть в смесь молока и сахара, не давая им размокнуть. Затем обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон. Готово!

Внутри гренки остаются нежными, мягкими и пропитанными сладким молочным вкусом, а снаружи покрыты аппетитным хрустом. Это настоящая вкуснятина, которая вернет вас в детство и подарит мгновения гастрономического наслаждения без лишних хлопот.

рецепты
гренки
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
