19 ноября 2025 в 11:47

Патриарх объяснил, почему Европа старается очернить победу России в ВОВ

Патриарх Кирилл: ЕС старается очернить победу России в ВОВ, чтобы взять реванш

Солдаты Красной Армии поднимают Знамя Победы над Рейхстагом, Берлин, Германия, 1945 год Солдаты Красной Армии поднимают Знамя Победы над Рейхстагом, Берлин, Германия, 1945 год Фото: Zuma/ТАСС
Европа старается очернить победу России в ВОВ, чтобы взять реванш, заявил патриарх Кирилл на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, европейская сторона делает это вопреки логике и фактам.

Вопреки логике, вопреки фактам, продолжается чернение победителя. Попытки стереть память о Великой Победе 1945 года, попытки исказить роль нашей страны — победительницы фашизма и освободительницы — это откровенные попытки реванша. Конечно, самолюбие поборников идеологии нацизма уязвлено, и гордыня требует как можно скорее стереть из памяти человечества воспоминания событий той великой войны, лишить народа России орела-победителя, — отметил он.

Во время гитлеровской оккупации население Польши сократилось на 20% — речь идет о 6 млн человек. По его словам, во время так называемой «советской оккупации» численно поляки росли быстрее, чем любая другая европейская нация. Население страны увеличилось более чем в полтора раза, объяснил патриарх.

Ранее стало известно, что власти Молдавии хотят демонтировать ряд советских мемориалов. Петрович утверждает, что первыми под удар могут попасть памятники Владимиру Ленину. Он также неоднократно обвинял Кишинев в том, что в стране на государственном уровне проводят политику героизации нацизма.

