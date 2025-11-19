Врач объяснила, почему курение считается главным фактором риска ХОБЛ

Курение — главный фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), поскольку табачный дым содержит около 250 токсичных химических соединений, заявила РИАМО пульмонолог Ольга Цагараева. Более того, в сигаретах есть канцерогены.

Табачный дым содержит более четырех тысяч химических соединений, около 250 из которых токсичны, а более 70 — канцерогенны. При вдыхании эти вещества раздражают и повреждают слизистую бронхов, вызывая хроническое воспаление. В ответ бронхи сужаются, стенки отекают, повышается выработка слизи. Со временем развивается хронический бронхит и эмфизема легких, — объяснила Цагараева.

Она предупредила, что, согласно данным исследований, ХОБЛ входит в список трех ведущих причин смертности в мире. В России насчитывается примерно 11 млн пациентов с этим диагнозом, и в большинстве случаев заболевание напрямую связано с курением.

Ранее Цагараева заявила, что у людей с ХОБЛ сужаются бронхи в результате длительного раздражения дыхательных путей. Это болезнь, по ее словам, провоцирует хронический отек и воспаление бронхиальных стенок.