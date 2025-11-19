Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:50

Производитель «Панциря» отреагировал на атаку Воронежа ракетами ATACMS

Ростех: перехват ATACMS подтвердил эффективность «Панциря»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уничтожение ракет ATACMS в Воронеже подтвердило эффективность ЗРПК «Панцирь» и ОТРК «Искандер-М», сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Ростеха. Заявление прозвучало на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

В очередной раз на практике подтверждена эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», — сообщили в холдинге.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что атака Вооруженных сил Украины американскими баллистическими ракетами ATACMS на Воронежскую область свидетельствует о стопроцентной причастности США к действиям Киева. Он отметил, что достаточно долгое время Украина не применяла американские баллистические ракеты для нанесения ударов по территории России.

До этого в Минобороны России подтвердили, что обломки сбитых в Воронеже американских ракет ATACMS повредили крыши областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и один частный дом. В пресс-службе добавили, что все четыре ракеты были сбиты в ходе противоракетного боя расчетами C-400 и «Панцирь».

Ростех
атаки
ракеты
Воронеж
ATACMS
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.