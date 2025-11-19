Производитель «Панциря» отреагировал на атаку Воронежа ракетами ATACMS

Уничтожение ракет ATACMS в Воронеже подтвердило эффективность ЗРПК «Панцирь» и ОТРК «Искандер-М», сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Ростеха. Заявление прозвучало на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

В очередной раз на практике подтверждена эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», — сообщили в холдинге.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что атака Вооруженных сил Украины американскими баллистическими ракетами ATACMS на Воронежскую область свидетельствует о стопроцентной причастности США к действиям Киева. Он отметил, что достаточно долгое время Украина не применяла американские баллистические ракеты для нанесения ударов по территории России.

До этого в Минобороны России подтвердили, что обломки сбитых в Воронеже американских ракет ATACMS повредили крыши областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и один частный дом. В пресс-службе добавили, что все четыре ракеты были сбиты в ходе противоракетного боя расчетами C-400 и «Панцирь».