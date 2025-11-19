В России усилят контроль за колбасой В России с 24 ноября начнется эксперимент по маркировке мясных изделий

Правительство РФ одобрило проведение в России экспериментов по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной продукции с использованием системы «Честный знак», пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление. Всего запланировано два эксперимента.

В документе указано, что первый этап стартует 24 ноября этого года и завершится 28 февраля следующего года. Маркировку предстоит наносить на мясные товары, включая колбасы, субпродукты и изделия из мяса птицы в потребительских упаковках.

Еще один эксперимент пройдет по 31 августа следующего года и охватит производителей полуфабрикатов и замороженной продукции. В его рамках в тестовом режиме промаркируют замороженные и свежие тушки птицы, а также упакованную замороженную рыбу, овощи, фрукты, ягоды и грибы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают введение возрастной маркировки для популярных игрушек лабубу. При этом председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что полный запрет фигурок не нужен. Останина подчеркнула, что важно обеспечить защиту самых маленьких детей и одновременно поддержать отечественного производителя.