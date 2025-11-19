«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом

«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом Путин пошутил про робота и Грефа на выставке об ИИ

Президент России Владимир Путин иронично предупредил главу «Сбера» Германа Грефа, что тот может «получить по лбу» от робота, передает ТАСС. На выставке, посвященной ИИ, главе государства представили механизм, который укладывал фрукты в корзину.

Как только емкость заполнилась фруктами, Греф снова опустошил ее. Президент предупредил главу «Сбера», что робот может «ответить» на издевки.

Возьмет и по лбу как даст: «Ты что, издеваешься, что ли?» — пошутил Путин.

Президенту ответил разработчик, который перед этим выступал с докладом. Он отметил, что может научить робота «и такому».

Ранее Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила экс-министра спорта РФ, действующего главу комитета ГД по физической культуре и спорту Олега Матыцина. Речь шла о его предложении законодательно урегулировать вопрос возможности использовать наименования, связанные с общероссийскими спортивными федерациями.

Также Путин вспомнил забавный эпизод, произошедший во время празднования юбилея народного артиста РСФСР режиссера Никиты Михалкова. В посвященном кинодеятелю документальном фильме глава государства рассказал, что один из друзей виновника торжества случайно пролил на него красное вино, после чего долго извинялся и обещал навсегда прекратить пить алкоголь.