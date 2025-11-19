Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ничего не варим, на сборку 5 минут и красота на столе — салат «Самбука» для новогоднего вечера. Шикарная форма и простой рецепт

Знаете, какой салат никогда не затеряется среди других блюд на праздничном столе? Тот, в котором сочетаются, казалось бы, несочетаемые ингредиенты, но вместе они создают невероятную гармонию! Салат «Самбука» — именно такой. В нем удивительным образом соединяются нежность курицы, сладость ананасов и чернослива, пикантность лука-порея и хруст грецких орехов. Этот салат — как хорошо подобранный парфюм: в нем есть и яркие верхние ноты, и глубокая, запоминающаяся основа. Он сытный, но при этом не тяжелый и точно не оставит никого равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: 300 г копченой курицы, банка консервированных ананасов, 150 г чернослива, стебель лука-порея, 100 г грецких орехов, 150 г мягкого сыра и майонез для заправки. Курицу нарежьте кубиками, ананасы откиньте на дуршлаг и немного обсушите. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем нарежьте соломкой. Лук-порей нашинкуйте тонкими кольцами, сыр натрите на крупной терке, орехи слегка обжарьте и порубите. Все ингредиенты аккуратно смешайте в миске, заправляя майонезом. Дайте салату настояться в холодильнике хотя бы час — это позволит вкусам идеально соединиться. Подавайте, украсив веточкой зелени или дольками ананаса.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

