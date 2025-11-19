Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:08

В Москве впервые судят человека за нарушение военного положения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве впервые для региона рассмотрели административное дело о нарушении правил военного положения, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Останкинский суд столицы провел заседание по делу местного жителя, которому грозил штраф или арест до 30 суток.

Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы в отношении привлекаемого лица Кузина А. Д., обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Заседание прошло без присутствия самого обвиняемого. Представители СМИ также не присутствовали на процессе. Окончательное решение по делу пока неизвестно. Суд должен определить меру наказания — штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест.

Ранее юрист Сергей Барсуков сообщил, что в России впервые возбудили дело по статье 13.53 КоАП РФ за поиск экстремистских материалов в Сети. По его словам, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения из Каменска-Уральского в Свердловской области.

Позже юрист Илья Русяев отмечал, что в России могут привлечь к ответственности за чтение материалов экстремистского характера только в случае их умышленного поиска. По его словам, ключевым моментом является осознанный характер действий пользователя, а не сам факт посещения интернет-страницы с запрещенной информацией.

Россия
Москва
военное положение
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Многодетная мать столкнулась с шестым по счету кесаревым сечением
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
Названо новое популярное направление для пляжного отдыха зимой
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.