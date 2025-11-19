В Москве впервые судят человека за нарушение военного положения

В Москве впервые для региона рассмотрели административное дело о нарушении правил военного положения, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Останкинский суд столицы провел заседание по делу местного жителя, которому грозил штраф или арест до 30 суток.

Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы в отношении привлекаемого лица Кузина А. Д., обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Заседание прошло без присутствия самого обвиняемого. Представители СМИ также не присутствовали на процессе. Окончательное решение по делу пока неизвестно. Суд должен определить меру наказания — штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест.

Ранее юрист Сергей Барсуков сообщил, что в России впервые возбудили дело по статье 13.53 КоАП РФ за поиск экстремистских материалов в Сети. По его словам, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения из Каменска-Уральского в Свердловской области.

Позже юрист Илья Русяев отмечал, что в России могут привлечь к ответственности за чтение материалов экстремистского характера только в случае их умышленного поиска. По его словам, ключевым моментом является осознанный характер действий пользователя, а не сам факт посещения интернет-страницы с запрещенной информацией.