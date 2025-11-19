Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 17:50

Вассерман предрек незавидную судьбу Зеленскому под конец Украины

Вассерман: Зеленского устранят под конец ликвидации Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может быть устранен на завершающем этапе ликвидации государственности страны, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он пояснил, что в случае наличия у Украины шансов сохранить суверенитет действующего президента убрали бы значительно раньше, передает MK.RU.

Потому что уже ясно, что он, мягко говоря, не очень удобен для боевых действий. Его стремление удерживать до последнего заведомо проигрышные позиции, чтобы под крики: «Я еще крутой!» выманивать у союзников новое финансирование, конечно, изрядно ослабляет вооруженные силы, — сказал депутат.

Вассерман заявил, что поражение Украины в текущем конфликте считают неизбежным большинство специалистов, разбирающихся в ситуации. По его мнению, именно на Зеленского планируется возложить ответственность за все произошедшее, чтобы не компрометировать других политических деятелей.

Депутат выразил уверенность, что устранение украинского президента произойдет в последний момент, когда процесс ликвидации украинской государственности будет подходить к завершению. Он аргументировал это тем, что Зеленский обладает значительным объемом компрометирующей информации на различных влиятельных лиц.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад изначально рассматривал Киев в качестве инструмента для противостояния с Россией. По его словам, сотни миллиардов долларов были направлены сначала на идеологическую обработку местного населения, а затем на масштабные военные поставки.

Россия
Анатолий Вассерман
Владимир Зеленский
Украина
