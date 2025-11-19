Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Новогодний салат «Сугробы»: простые ингредиенты и праздничный вид — он точно приживется в вашей кулинарной книге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодний салат «Сугробы»: простые ингредиенты и праздничный вид — он точно приживется в вашей кулинарной книге. Хотите удивить гостей салатом, который выглядит как заснеженный зимний пейзаж? Это блюдо с нежной курицей, ароматными грибами и хрустящими огурцами станет настоящим украшением праздника! Слоеная композиция, покрытая снежным одеялом из сыра, создает волшебную новогоднюю атмосферу.

Отварите 400 г куриной грудки и 3 яйца. Обжарьте 300 г шампиньонов с луковицей до золотистого цвета. Нарежьте все ингредиенты средними кубиками. Смешайте ингредиенты и заправьте майонезом или сметаной. На большое сервировочное блюдо выложите шарики из салата. Мажно сформировать их ложкой. Щедро посыпьте салат 150 г тертого сыра, создавая эффект снежных сугробов. Дайте блюду настояться 30-40 минут в холодильнике — за это время вкусы идеально сочетаются.

Ранее мы готовили новогодний салат «Сюрприз» с печенью и мандаринами. Смели за минуту даже те, кто говорил, что ингредиенты не сочетаются.

