Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 16:46

Нежный куриный паштет с грибами: мой секрет тающей текстуры для изысканных бутербродов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот паштет сочетает в себе нежность куриного филе, нотки шампиньонов и сладковатые акценты моркови. Сливочный сыр и масло создают идеально гладкую текстуру, которая тает во рту. Такой паштет станет звездой завтрака или элегантной закуской на фуршете.

Готовлю я так: 500 г куриного филе отвариваю в подсоленной воде до готовности, 150 г шампиньонов, лука и моркови мелко режу и пассерую на 100 г сливочного масла до мягкости и легкой карамелизации. Все ингредиенты вместе с 150 г сливочного сыра перекладываю в чашу блендера, добавляю 100–150 мл теплого куриного бульона для нужной консистенции. Взбиваю до шелковистой однородной массы, приправляю солью и перцем по вкусу. Перекладываю в форму, утрамбовываю и охлаждаю 4–6 часов для стабилизации вкуса и текстуры. Подаю с горячими тостами или крекерами.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
паштеты
грибы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе-миллионнике прогремел взрыв
Военэксперт назвал самолеты РФ, способные поразить французские истребители
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
В Раде раскрыли, чем занялся Умеров на фоне коррупционного скандала
Российские бойцы нашли у пленного диск с необычными фильмами
Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идеи русской Свободы
Россиянин сделал отчаянную ставку на результат отбора на ЧМ-2026
Турист случайно устроил пожар в старинном храме
Автоэксперт объяснил, как правильно прогревать машину зимой
Врачебная ошибка привела к гибели двухлетнего ребенка
«Зубрила-отличник»: однокурсник Сырского о юных годах будущего главкома ВСУ
Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды
В Госдуме предпримут шаги для борьбы с мошенниками на рынке недвижимости
Roblox введет проверку возраста по фото для всех пользователей
Россия построит атомный ледокол «Сталинград»: что известно о проекте
В Грузии рассказали об отношениях с Трампом
Следствие по делу блогера Никиты Ефремова завершено
Военэксперт ответил, в каких регионах России ВСУ могут устроить диверсии
В Польше повысили уровень террористической угрозы на железных дорогах
Президент «Локомотива-Кубани» высказался о «пропаже» воспитанника клуба
Дальше
Самое популярное
Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.