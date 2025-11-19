Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться

Рост жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов со стороны россиян говорит о том, что Банк России перегнул палку в вопросах борьбы с мошенничеством, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Что делать, если вы столкнулись с этой проблемой, какие способы помогут ускорить процесс возвращения средств — в материале NEWS.ru.

Что сказала глава Банка России Набиуллина о блокировке счетов россиян

Набиуллина заявила, что россияне стали значительно меньше жаловаться на мошеннические действия, но вместе с тем участились сообщения о необоснованных блокировках счетов.

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства», — сказала глава ЦБ на конференции «Фокус на клиента».

Регулятор требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок и призывает действовать таким образом, чтобы у абсолютно добросовестных людей не замораживали деньги, отметила Набиуллина.

Она добавила, что работа по исправлению ситуации уже ведется и появляются первые обнадеживающие результаты.

В ЦБ ранее сообщили, что заморозка счетов возможна в трех основных случаях: при признаках мошеннических операций, операциях по отмыванию денег и нарушениях в сфере налогообложения.

Почему банк может заблокировать счет

Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил NEWS.ru, что блокировка счетов и платежных карт может происходить по двум основаниям:

по 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» — в случаях если трансакции выглядят сомнительными с точки зрения участия владельца счета в схемах по отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

по 161-ФЗ «О национальной платежной системе» — в случаях если трансакции выглядят как часть схемы по выводу средств, полученных мошенническим путем (дропперские операции).

«В соответствии с разъяснениями Банка России в случае блокировки кредитная организация обязана проинформировать владельца счета о причинах, в том числе и потому, что от этого зависят последующие действия по разблокировке счета», — сказал Мехтиев.

Что делать, если банк заблокировал счет

Если банк блокирует счет из-за подозрительной операции, первое, что должен сделать клиент, — обратиться в кредитную организацию и потребовать разъяснений, сказал в беседе с NEWS.ru директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«После заявления Набиуллиной о том, что в борьбе с мошенничеством где-то перегнули палку, банки обязаны раскрывать правовое основание блокировки и объяснять, что именно вызвало подозрения», — пояснил он.

По словам эксперта, как правило, от клиента требуют документы, подтверждающие происхождение средств или назначение операции, — договоры, квитанции и справки о доходах. Нужно быстро собрать и передать эти данные, поскольку сроки ограничены. Банк должен объяснить причину блокировки в течение пяти рабочих дней, а клиент — предоставить обоснования в течение недели.

Что делать, если банк не снимает блокировку со счета

Если банк отказал в разблокировке счета, то следует подать заявление в Межведомственную комиссию при Центральном банке РФ (МВК ЦБ) для обжалования решения кредитной организации, отметили эксперты. МВК занимается спорами, связанными с включением клиентов в группы риска в соответствии с 115-ФЗ.

«Заявление с приложением необходимых документов должно содержать сведения о заявителе, банке и обстоятельствах отказа», — отметил в беседе с NEWS.ru юрист ЕЮС Никита Пинчук.

По словам Мехтиева, если кредитная организация, несмотря на предоставление всех запрошенных документов и пояснений, продолжает блокировать операции по счету, то следует запросить письменные объяснения причин такого решения.

Если ответ банка вас не устроит, то нужно обратиться в ЦБ через интернет-приемную, подробно объяснив ситуацию и предоставив все ранее запрошенные документы, уточнил он.

По мнению Пинчука, если Банк России отклонил жалобу или вопрос не был решен, остается судебная защита — подача искового заявления в суд общей юрисдикции к банку об оспаривании незаконной блокировки и возмещении убытков. Суд, исходя из обстоятельств дела и представленных доказательств, может признать действия банка незаконными и обязать его восстановить доступ к счету, заключил юрист.

По данным Росфинмониторинга, с января по сентябрь 2025 года в ведомство поступило 840 обращений от граждан и юрлиц по вопросам блокировки банковских счетов.

