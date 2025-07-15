ВБ-кошелек — платежный инструмент на популярном маркетплейсе, который позволяет удобно расплачиваться за заказы со скидкой, получать возвраты и при необходимости переводить средства на банковскую карту. В 2025 году система продолжает развиваться, но у многих пользователей остаются вопросы: как именно вывести деньги с вб‑кошелька и нужны ли для этого какие-то документы? Ниже — подробная и актуальная инструкция.
Что нужно знать о WB-кошельке
Кошелек создается автоматически при регистрации на сайте или в приложении Wildberries.
Баланс пополняется при возврате товара, отмене заказа, а также напрямую, например, с банковской карты.
Деньги с кошелька можно использовать для покупок или перевести на карту — но только после подтверждения личности.
Как вывести деньги с вб‑кошелька: практическое руководство
Как вывести деньги с вб-кошелька: пошаговая инструкция
Пошаговый порядок:
Зайдите в личный кабинет на Wildberries или откройте мобильное приложение.
Перейдите в раздел «Финансы» или «WB-банк».
Нажмите кнопку «Пройти идентификацию» и авторизуйтесь через «Госуслуги».
После подтверждения появится опция «Перевести на карту».
Укажите сумму и номер телефона, привязанный к банковской карте.
Подтвердите операцию по коду из СМС. Деньги поступят в течение нескольких минут.
При этом вывести деньги с вб-кошелька без авторизации через «Госуслуги» невозможно.