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15 июля 2025 в 03:00

Как вывести деньги с вб‑кошелька: практическое руководство

Как вывести деньги с вб‑кошелька Как вывести деньги с вб‑кошелька Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВБ-кошелек — платежный инструмент на популярном маркетплейсе, который позволяет удобно расплачиваться за заказы со скидкой, получать возвраты и при необходимости переводить средства на банковскую карту. В 2025 году система продолжает развиваться, но у многих пользователей остаются вопросы: как именно вывести деньги с вб‑кошелька и нужны ли для этого какие-то документы? Ниже — подробная и актуальная инструкция.

Что нужно знать о WB-кошельке

  • Кошелек создается автоматически при регистрации на сайте или в приложении Wildberries.

  • Баланс пополняется при возврате товара, отмене заказа, а также напрямую, например, с банковской карты.

  • Деньги с кошелька можно использовать для покупок или перевести на карту — но только после подтверждения личности.

Как вывести деньги с вб‑кошелька: практическое руководство Как вывести деньги с вб‑кошелька: практическое руководство Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как вывести деньги с вб-кошелька: пошаговая инструкция

Пошаговый порядок:

  • Зайдите в личный кабинет на Wildberries или откройте мобильное приложение.

  • Перейдите в раздел «Финансы» или «WB-банк».

  • Нажмите кнопку «Пройти идентификацию» и авторизуйтесь через «Госуслуги».

  • После подтверждения появится опция «Перевести на карту».

  • Укажите сумму и номер телефона, привязанный к банковской карте.

  • Подтвердите операцию по коду из СМС. Деньги поступят в течение нескольких минут.

При этом вывести деньги с вб-кошелька без авторизации через «Госуслуги» невозможно.

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Госулсуги
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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Как вывести деньги с вб‑кошелька: практическое руководство
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