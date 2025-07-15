ВБ-кошелек — платежный инструмент на популярном маркетплейсе, который позволяет удобно расплачиваться за заказы со скидкой, получать возвраты и при необходимости переводить средства на банковскую карту. В 2025 году система продолжает развиваться, но у многих пользователей остаются вопросы: как именно вывести деньги с вб‑кошелька и нужны ли для этого какие-то документы? Ниже — подробная и актуальная инструкция.

Что нужно знать о WB-кошельке

Кошелек создается автоматически при регистрации на сайте или в приложении Wildberries.

Баланс пополняется при возврате товара, отмене заказа, а также напрямую, например, с банковской карты.

Деньги с кошелька можно использовать для покупок или перевести на карту — но только после подтверждения личности.

Как вывести деньги с вб‑кошелька: практическое руководство Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как вывести деньги с вб-кошелька: пошаговая инструкция

Пошаговый порядок:

Зайдите в личный кабинет на Wildberries или откройте мобильное приложение.

Перейдите в раздел «Финансы» или «WB-банк».

Нажмите кнопку «Пройти идентификацию» и авторизуйтесь через «Госуслуги».

После подтверждения появится опция «Перевести на карту».

Укажите сумму и номер телефона, привязанный к банковской карте.

Подтвердите операцию по коду из СМС. Деньги поступят в течение нескольких минут.

При этом вывести деньги с вб-кошелька без авторизации через «Госуслуги» невозможно.