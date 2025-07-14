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14 июля 2025 в 11:08

«Ждали этого полтора года»: в Шушарах открывается новый гигантский склад WB

Wildberries завершила реконструкцию сгоревшего логистического центра в Шушарах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Компания Wildberries завершила реконструкцию логистического центра в Шушарах и готовится к его открытию, сообщила основатель онлайн-ретейлера, глава РВБ Татьяна Ким в своем Telegram-канале. По ее словам, маркетплейс уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Склад в Шушарах получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Мы ждали этого полтора года с момента пожара, — написала она.

Топ-менеджер отметила, что была проделана огромная работа. По ее словам, на месте сгоревшего склада теперь работает современный комплекс с улучшенной инфраструктурой, отвечающей всем стандартам безопасности и технологического оснащения.

Ким подчеркнула, что для маркетплейса это «не очередная точка, а стратегически важный логистический объект». Основатель компании напомнила, что Санкт-Петербург — один из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в России.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах случился в январе 2024 года. Его тушили более суток. Площадь сгоревшего склада составила 112 тысяч кв. м.

Ранее главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал, что Wildberries может открыть пункты выдачи заказов в Африке. По его словам, маркетплейс ведет активную подготовку по выходу компании на Африканский континент.

Wildberries
Ленинградская область
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