Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 05:55

«Все покупали за свой счет»: пленный раскрыл правду о порядках в ВСУ

Пленный Умбаров заявил, что бойцов ВСУ заставляли покупать себе снаряжение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинская армия испытывает системные проблемы в снабжении, рассказал военнослужащий 3-й танковой железной дивизии Вооруженных сил Украины Рашид Умбаров, взятый в плен. В беседе с ТАСС он рассказал, что перед отправкой в зону боевых действий солдатам выдавали лишь остатки со складов, а основное снаряжение приходилось приобретать самостоятельно.

Нам даже вещи выдавали — то, что на складе осталось и все. Сказали: «Будете все покупать за свой счет»... Никто ничего нам не давал — ни рюкзаков, ни вещей. Вообще одно вранье, — заявил Умбаров.

Он подчеркнул, что наемники, воевавшие на стороне Украины, получали полную экипировку и лучшее питание. Рядовые военные ВСУ чаще всего оставались ни с чем.

Ранее военкор Евгений Поддубный озвучил версию, объясняющую нежелание украинских властей забирать брошенных в плену военнослужащих. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны свидетели определенных событий. Политик избегает возвращения пленных, которые могли бы стать очевидцами преступных приказов командиров ВСУ или расправ над мирным населением. Руководство забирает из плена только «идейных боевиков», готовых продолжать борьбу.

ВСУ
снаряжение
счет
солдат
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО
Более 45 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы
«Может изменить расклад сил»: в КНР высоко оценили ракету «Буревестник»
Нефролог раскрыла, может ли черный чай погубить почки
Школьники могут остаться без домашних заданий по предложению Госдумы
Прополка, полив, удобрения: как cобрать два урожая с грядки в августе
Ливневый апокалипсис в Приморье вызовет сильный шторм
Названы пять опасных болезней, о которых говорит появление пигментных пятен
Средства ПВО отразили атаку на три района Ростовской области
РСЗО «Ураган» смела командный пункт ВСУ в ДНР
Юрист ответил, можно ли не оплачивать счет в кафе за сбежавшего со свидания
Известного российского рэпера обязали выплатить долг за «коммуналку»
Психолог развеяла один из главных мифов о сексе
Стало известно, как оружие из России повлияло на конфликт Индии и Пакистана
Творожная запеканка на завтрак: мягкая, нежная и очень простая
Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде
Россиянам дали советы, как не потерять деньги из-за самозапрета на кредиты
«Все покупали за свой счет»: пленный раскрыл правду о порядках в ВСУ
Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца
Спецслужбы Украины активизировались на двух направления
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.