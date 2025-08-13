«Все покупали за свой счет»: пленный раскрыл правду о порядках в ВСУ Пленный Умбаров заявил, что бойцов ВСУ заставляли покупать себе снаряжение

Украинская армия испытывает системные проблемы в снабжении, рассказал военнослужащий 3-й танковой железной дивизии Вооруженных сил Украины Рашид Умбаров, взятый в плен. В беседе с ТАСС он рассказал, что перед отправкой в зону боевых действий солдатам выдавали лишь остатки со складов, а основное снаряжение приходилось приобретать самостоятельно.

Нам даже вещи выдавали — то, что на складе осталось и все. Сказали: «Будете все покупать за свой счет»... Никто ничего нам не давал — ни рюкзаков, ни вещей. Вообще одно вранье, — заявил Умбаров.

Он подчеркнул, что наемники, воевавшие на стороне Украины, получали полную экипировку и лучшее питание. Рядовые военные ВСУ чаще всего оставались ни с чем.

Ранее военкор Евгений Поддубный озвучил версию, объясняющую нежелание украинских властей забирать брошенных в плену военнослужащих. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны свидетели определенных событий. Политик избегает возвращения пленных, которые могли бы стать очевидцами преступных приказов командиров ВСУ или расправ над мирным населением. Руководство забирает из плена только «идейных боевиков», готовых продолжать борьбу.