Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных Военкор Поддубный: Зеленский боится свидетелей и не забирает пленных

Военкор Евгений Поддубный в Telegram озвучил свою версию, объясняющую нежелание украинских властей забирать брошенных в плену военнослужащих. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны свидетели определенных событий.

Поддубный утверждает, что украинский лидер избегает возвращения пленных, которые могли бы стать очевидцами преступных приказов украинских командиров или расправ над мирным населением. По мнению военкора, киевское руководство целенаправленно забирает из плена только «идейных боевиков», готовых продолжать борьбу под националистическими знаменами. При этом, как пишет Поддубный, судьба рядовых военнопленных интересует Зеленского гораздо меньше.

Ему нужно оголтелое русофобское «войско», которое он на самом деле-то и сам боится. Националисты на Украине уж не один год имеют власть над «властью», — подчеркнул военкор.

Поддубный также предположил, что тщеславный Зеленский, манипулируя списками на обмен, пытается диктовать Москве условия. Поэтому тысячи пленных превращаются для Киева в нежелательный груз.

До этого источник в военно-дипломатических кругах утверждал, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. По его словам, большинство из них составляют солдаты и матросы. При этом более 140 человек являются мобилизованными.