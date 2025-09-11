Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 16:53

Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России

Mash: бренд «Армия России» закрывает все 35 магазинов в стране

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Бренд «Армия России» закрывает все 35 магазинов и устроил распродажу ремней, сухих пайков, военного снаряжения и одежды, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, причиной стала нерентабельность.

Отмечается, что магазины прекращают работу в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Энгельсе, а разработка и производство новых коллекций закончены. С бывшего флагманского магазина напротив посольства США в столице на Новинском бульваре уже сняли вывеску.

В прошлом брендом управляло АО «Военторг». В марте 2025 года действие лицензионного договора с Минобороны России завершилось. «Армия России» был первым российским магазином, который соединил повседневный и военный стили.

В 2024 году бывшего главу АО «Военторг» Владимира Павлова, который владел магазином, арестовали в рамках дела о мошенничестве с оборонными контрактами. Речь шла о сумме 400 млн рублей.

Ранее Минобороны подало два новых иска к АО «Военторг» из-за финансовых претензий. На этот раз речь идет о сумме в размере 134 481 рубль.

