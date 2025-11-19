Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 19:37

Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США

CNN: Уиткофф курирует новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Американская администрация активизировала работу над новым мирным планом по урегулированию украинского конфликта, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники. Координацией этого процесса с американской стороны занимается специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Согласно информации журналистов, переговорный процесс значительно активизировался на текущей неделе. Параллельно в Киев направилась высокопоставленная делегация Министерства обороны США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Эта миссия была направлена по личному указанию Трампа для проведения консультаций с украинским руководством. В рамках визита планируется обсудить текущую ситуацию на фронте, потребности в вооружениях и возможные мирные инициативы.

Делегация проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями власти. Основное внимание будет уделено выработке взаимоприемлемых условий для прекращения боевых действий, сказано в материале.

Ранее американское издание Axios со ссылкой на правительственные источники сообщало, что администрация Трампа проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта. Предлагаемый документ состоит из 28 пунктов и охватывает ключевые аспекты будущего урегулирования.

