Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США

Американская администрация активизировала работу над новым мирным планом по урегулированию украинского конфликта, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники. Координацией этого процесса с американской стороны занимается специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Согласно информации журналистов, переговорный процесс значительно активизировался на текущей неделе. Параллельно в Киев направилась высокопоставленная делегация Министерства обороны США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.
Эта миссия была направлена по личному указанию Трампа для проведения консультаций с украинским руководством. В рамках визита планируется обсудить текущую ситуацию на фронте, потребности в вооружениях и возможные мирные инициативы.
Делегация проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями власти. Основное внимание будет уделено выработке взаимоприемлемых условий для прекращения боевых действий, сказано в материале.
Ранее американское издание Axios со ссылкой на правительственные источники сообщало, что администрация Трампа проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта. Предлагаемый документ состоит из 28 пунктов и охватывает ключевые аспекты будущего урегулирования.