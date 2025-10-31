Тренд осени 2025 года: маринованная капуста с яблоками и розмарином

NEWS.ru предлагает замариновать капусту по-новому. Ингредиенты: 800 г белокочанной капусты, 2 яблока кисло-сладких сортов, 1 красная луковица, 2 веточки свежего розмарина, 3 ст. л. светлого изюма. Для маринада: 150 мл яблочного уксуса, 200 мл фильтрованной воды, 80 г цветочного меда, 1 ст. л. каменной соли, 6 горошин душистого перца, 3 бутона гвоздики.

По этому рецепту маринованная капуста готовится так: кочан нашинкуйте соломкой, яблоки нарежьте дольками толщиной 0,5 см, луковицу измельчите полукольцами. В сотейнике соедините воду, мед, соль и специи, доведите до кипения, проварите 2 минуты. Снимите с огня, влейте уксус.

В керамической посуде смешайте овощную нарезку с изюмом и розмарином. Равномерно залейте горячим маринадом и установите сверху груз. Выдержите маринованную капусту 5 часов при комнатной температуре, затем переместите в холод на 12 часов.

