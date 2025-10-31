Внуку Пугачевой пригрозили армией при возвращении в Россию Глава ФПБК Бородин: Никита Пресняков должен отслужить в армии для работы в РФ

Сын певца Владимира Преснякова Никита должен отслужить в армии, чтобы снова работать в Москве и регионах, заявил глава ФПБК Виталий Бородин порталу «Страсти». По его словам, это условие обязательно, если внук Примадонны решит вернуться в Россию. Родственник Аллы Пугачевой покинул страну в 2022 году.

Первое, что он должен сделать, это отдать долг Родине. Он должен пойти в армию. Сейчас идет специальная военная операция, и наша армия нуждается в молодых людях, — подчеркнул Бородин.

Глава ФПБК добавил, что военкомат должен первым делом призвать Преснякова в армию. Сейчас многие артисты идут служить, напомнил Бородин, отметив, что органы власти показали примером — неприкасаемых в России нет.

Предположительно, Пресняков сбежал из страны, когда узнал, что его могут призвать в армию. Звездный наследник поселился в США, куда к нему перебралась жена Алена Краснова. Однако в 2025 году пара рассталась и девушка вернулась в Россию.

Ранее внук Пугачевой показал кадры своего «умного» холостяцкого дома в США. После развода с Красновой Пресняков привыкает к жизни без партнерши. Дома у знаменитости есть голосовой помощник.