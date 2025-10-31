Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 16:58

Аналитик рассказала, почему Хеллоуин важен для инвесторов

Аналитик Холоденко: стратегия на Хеллоуин является аналогом Sell in May

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Стратегия Хеллоуин» на инвестиционном рынке является аналогом Sell in May, рассказала «Финансам Mail» финансовый аналитик Оксана Холоденко. Традиция зародилась в Лондоне, когда финансисты покидали город на лето, игнорируя инвестпортфели.

В России «стратегия Хэллоуин» по сути не работает. Разница между «зимой» и «летом» исторически невелика. Данные по динамике индекса полной доходности МосБиржи, учитывающего дивиденды, подтверждают картину. При выходе из акций в мае инвестор недополучает потенциальную прибыль, но в меньшей степени, чем зимой, — рассказала Холоденко.

Аналитик отмечает, что согласно «Хеллоуинской стратегии» продажи растут с ноября по апрель, а следующие шесть месяцев находятся вне рынка. По ее словам, с 1896 года по 2024 год DJIA рос на 5,3% в среднем в год.

Ранее экономист Олег Вьюгин рассказал, что россияне могут получить доход, если вложат средства в облигации федерального займа. По его словам, для среднего класса прямые инвестиции в фондовый рынок РФ сейчас представляют особую опасность из-за высокой неопределенности.

Хеллоуин
инвестиции
аналитики
рынки
