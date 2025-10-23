Экономист раскрыл, какие инвестиции принесут россиянам доход

Россияне могут получить доход, если вложат средства в облигации федерального займа, заявил NEWS.ru экономист Олег Вьюгин. По его словам, для среднего класса прямые инвестиции в фондовый рынок РФ сейчас представляют особую опасность из-за высокой неопределенности.

Для среднего класса инвестиции на фондовом российском рынке опасны. Он рискованный по причине очень высокой неопределенности. Мы даже сейчас не понимаем, какая будет траектория ставки, а это означает, что акции не будут расти. Сохранить капитал в нестабильных условиях, видимо, невозможно — это общее высказывание. Оно не относится к конкретному человеку или сумме. Какие есть возможности? Можно вкладываться в глобальные акции, иметь какое-то количество золота, пусть 15%, и облигации. Какие выбрать облигации, зависит от ситуации: иногда это должны быть ОФЗ, иногда валютные облигации. То есть секрет в диверсификации, — пояснил Вьюгин.

Он отметил, что при высокой ставке по депозитам фондовый рынок не может быть привлекательным для получения дохода. По его словам, больше всего заработать сейчас можно предпринимателям.

Здесь простой расчет: если ставка депозитов 17%, то можно заработать столько же, если акции за год вырастут на 17%. Но сейчас рынок решает в пользу депозитов. Бизнес принесет другой уровень дохода, который не обеспечат депозиты. Экономика так устроена, что депозиты не позволят вам обогатиться. Инфляция выровняет реальный доход. Не надо думать, что если вы положили деньги на депозит, то вы выиграли. В лучшем случае вы сохранили, — резюмировал Вьюгин.

Ранее экономист и финансовый эксперт Александр Гриф заявил, что покупка золота становится более выгодным вложением средств по сравнению с банковскими вкладами при инвестировании от пяти лет. По его словам, доходность вложений в драгметалл значительно превысила проценты по депозитам.