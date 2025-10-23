Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 12:59

Экономист раскрыл, какие инвестиции принесут россиянам доход

Экономист Вьюгин: доход принесут инвестиции в облигации федерального займа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут получить доход, если вложат средства в облигации федерального займа, заявил NEWS.ru экономист Олег Вьюгин. По его словам, для среднего класса прямые инвестиции в фондовый рынок РФ сейчас представляют особую опасность из-за высокой неопределенности.

Для среднего класса инвестиции на фондовом российском рынке опасны. Он рискованный по причине очень высокой неопределенности. Мы даже сейчас не понимаем, какая будет траектория ставки, а это означает, что акции не будут расти. Сохранить капитал в нестабильных условиях, видимо, невозможно — это общее высказывание. Оно не относится к конкретному человеку или сумме. Какие есть возможности? Можно вкладываться в глобальные акции, иметь какое-то количество золота, пусть 15%, и облигации. Какие выбрать облигации, зависит от ситуации: иногда это должны быть ОФЗ, иногда валютные облигации. То есть секрет в диверсификации, — пояснил Вьюгин.

Он отметил, что при высокой ставке по депозитам фондовый рынок не может быть привлекательным для получения дохода. По его словам, больше всего заработать сейчас можно предпринимателям.

Здесь простой расчет: если ставка депозитов 17%, то можно заработать столько же, если акции за год вырастут на 17%. Но сейчас рынок решает в пользу депозитов. Бизнес принесет другой уровень дохода, который не обеспечат депозиты. Экономика так устроена, что депозиты не позволят вам обогатиться. Инфляция выровняет реальный доход. Не надо думать, что если вы положили деньги на депозит, то вы выиграли. В лучшем случае вы сохранили, — резюмировал Вьюгин.

Ранее экономист и финансовый эксперт Александр Гриф заявил, что покупка золота становится более выгодным вложением средств по сравнению с банковскими вкладами при инвестировании от пяти лет. По его словам, доходность вложений в драгметалл значительно превысила проценты по депозитам.

инвестиции
советы
экономисты
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солист «Иванушек» рассказал о подготовке к родам жены
«Полный мрак»: Захарова не поняла решение ЕС и описала его одной фразой
Тайна смерти гитариста Kiss расследуется судмедэкспертом
Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре
Энергетик ответил, как санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа повлияют на РФ
В центре Петербурга утонул морж
Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
БПЛА над Бронницами, бомба в динамике, ампутация: ВСУ атакуют РФ 23 октября
Депутат Шеремет раскрыл, кому нанесут вред новые санкции Евросоюза
Рубль получил поддержку? Курсы валют 23 октября: доллар, евро и юань
«Ты — гений! Великий!»: история любви Винер и Усманова
Сосед Усольцевых рассказал, могли ли они примкнуть к секте или староверам
Украина сообщила о получении от России тел погибших
Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей обратили в доход государства
Адвокат ответит, можно ли оспорить штраф с дорожной камеры
Медведев назвал явный плюс отказа Трампа от встречи с Путиным в Будапеште
Стало известно, для кого в России могут смягчить НДС
Военкор оценил ночные удары по Украине
Президент АРБ объяснил, кого коснутся новые банковские санкции против РФ
Сайт Евросоюза сломался после публикации 19-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.