В Москве задержан владелец популярного бота для пробива данных Владельца бота для поиска данных Userbox Морозова задержали в Москве

Московская полиция арестовала владельца известного бота для поиска информации Userbox Игоря Морозова, сообщает Telegram-канал Baza. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Бот Морозова приобрел популярность в Сети, став одним из многочисленных заменителей ранее закрытого сервиса «Глаз Бога». Функционал бота позволял пользователям извлекать сведения о людях по их телефонным номерам, электронным адресам, никнеймам и данным социальных сетей, используя при этом базы данных с утечками и общедоступные источники.

Серверы ресурса располагались у российской компании «Селектел». Работа Userbox прекращена. Правоохранительные органы устанавливают источники информации, которые использовались в работе сервиса, и возможных заказчиков таких услуг.

