В Москве задержан владелец популярного бота для пробива данных

Владельца бота для поиска данных Userbox Морозова задержали в Москве

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Московская полиция арестовала владельца известного бота для поиска информации Userbox Игоря Морозова, сообщает Telegram-канал Baza. Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Бот Морозова приобрел популярность в Сети, став одним из многочисленных заменителей ранее закрытого сервиса «Глаз Бога». Функционал бота позволял пользователям извлекать сведения о людях по их телефонным номерам, электронным адресам, никнеймам и данным социальных сетей, используя при этом базы данных с утечками и общедоступные источники.

Серверы ресурса располагались у российской компании «Селектел». Работа Userbox прекращена. Правоохранительные органы устанавливают источники информации, которые использовались в работе сервиса, и возможных заказчиков таких услуг.

Ранее в Астраханской области арестовали преступников, подозреваемых в создании компьютерного вируса «Медуза». Два года назад они разработали программу для кражи данных и криптокошельков. В мае этого года с помощью «Медузы» злоумышленники получили несанкционированный доступ к данным одного из региональных госучреждений.

боты
сливы
Москва
аресты
кибербезопасность
