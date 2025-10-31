Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 17:30

Участников преступной группы осудили в Бурятии за разбойные нападения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии осудили 10 участников преступной группы за серию разбойных нападений с оружием, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Верховный суд республики. Жертвами банды стали граждане, употребляющие или сбывающие наркотики.

Следствие установило, что преступная группа с лета 2023 по февраль 2024 года совершила четыре разбоя, в том числе с применением огнестрельного оружия. Все десять осужденных приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в разбойном нападении и хищении из сейфа в доме в Подмосковье 57 млн рублей. Злоумышленники в балаклавах через незапертую дверь проникли в жилой дом в деревне Жабкино.

преступления
Бурятия
нападения
оружие
