Участников преступной группы осудили в Бурятии за разбойные нападения

В Бурятии осудили 10 участников преступной группы за серию разбойных нападений с оружием, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Верховный суд республики. Жертвами банды стали граждане, употребляющие или сбывающие наркотики.

Следствие установило, что преступная группа с лета 2023 по февраль 2024 года совершила четыре разбоя, в том числе с применением огнестрельного оружия. Все десять осужденных приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в разбойном нападении и хищении из сейфа в доме в Подмосковье 57 млн рублей. Злоумышленники в балаклавах через незапертую дверь проникли в жилой дом в деревне Жабкино.