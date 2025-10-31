Все жертвы массового отравления в Бурятии идут на поправку

Последний пострадавший от массового отравления в Улан-Удэ выписался из больницы после лечения, рассказала РИА Новости пресс-служба Минздрава Бурятии. Всего в республике с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 82 человека.

Из республиканской клинической инфекционной больницы выписан последний пациент, — сказал собеседник агентства.

Жалобы на признаки острой кишечной инфекции начали поступать 19 октября. Все отравившиеся употребляли готовую продукцию, выпущенную производством компании «Восток». Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 — у детей.

22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании «Восток» после того, как проверка обнаружила множественные грубые нарушения на производстве. Специалисты выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании и отсутствие в помещениях цехов централизованного горячего водоснабжения и системы водоотведения.

