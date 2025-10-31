Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:33

Все жертвы массового отравления в Бурятии идут на поправку

В Улан-Удэ из больницы выписали последнего отравившегося едой пациента

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Последний пострадавший от массового отравления в Улан-Удэ выписался из больницы после лечения, рассказала РИА Новости пресс-служба Минздрава Бурятии. Всего в республике с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 82 человека.

Из республиканской клинической инфекционной больницы выписан последний пациент, — сказал собеседник агентства.

Жалобы на признаки острой кишечной инфекции начали поступать 19 октября. Все отравившиеся употребляли готовую продукцию, выпущенную производством компании «Восток». Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 — у детей.

22 октября Железнодорожный суд Улан-Удэ приостановил работу компании «Восток» после того, как проверка обнаружила множественные грубые нарушения на производстве. Специалисты выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании и отсутствие в помещениях цехов централизованного горячего водоснабжения и системы водоотведения.

Ранее москвич пожаловался на симптомы отравления после того, как съел готовые пельмени с курицей. У него заболел живот, начались рвота и диарея. Мужчина обратился к врачам, а также направил жалобу Роспотребнадзору. Магазину, в котором он купил еду, сделали предупреждение.

больницы
пациенты
Улан-Удэ
Бурятия
