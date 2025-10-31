Ревнивец с мачете попытался зарубить бывшую жену на глазах у дочери В Челябинске мужчина с мачете напал на бывшую жену и ее сожителя из-за ревности

В Челябинске местный житель напал с мачете на бывшую жену и ее сожителя, сообщает городское управление МВД. По данным ведомства, преступление было совершено на почве ревности.

️В Челябинске полицейские оперативно задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух человек. <…> Предварительно установлено, что преступление совершено на почве ревности. Злоумышленник поджидал свою бывшую супругу и ее нового избранника у дома. Орудие преступления изъято, — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что все произошло ранним утром 31 октября на улице Румянцева. Вооруженный мачете 37-летний ревнивец напал на 34-летнюю экс-супругу и ее 39-летнего спутника, нанеся им множественные ножевые ранения. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

По информации Telegram-канала «112», преступление было совершено на глазах у малолетней дочери потерпевшей. На опубликованных кадрах видно, как фигурант сначала атаковал мужчину, нанеся ему несколько ударов мачете, а после переключился на бывшую жену. Во втором ролике запечатлен подъезд, стены и полы которого запачканы кровью.

Ранее в Ленинградской области бывший повар зарезал коллегу возле кафе, где они работали. Камеры зафиксировали, как мужчина наносил жертве удары ножом и не останавливался, пока не убедился, что тот мертв. Очевидцы вызвали скорую, но врачам осталось лишь констатировать смерть.