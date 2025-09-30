Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 12:11

Стало известно, что грозит главе МЧС по Кабардино-Балкарии за взятку

Главе ГУ МЧС по КБР Надежину грозит до 15 лет по делу о взятке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майору внутренней службы Михаилу Надежину грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о получении взятки в размере 2 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Минимальная санкция по статье подразумевает лишение свободы на срок от восьми лет.

В материале сказано, что в настоящее время по местам его жительства и работы проводятся обыски. Награжденный медалью «За спасение погибавших» Надежин возглавляет ГУ МЧС по республике с 2014 года.

По версии следствия, он получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова. За это Надежин согласился без проведения проверок подписывать документы по пожарной безопасности.

До этого правоохранительные органы задержали бывшего главу муниципального образования Смольнинское Григория Ранкова. Как уточнил источник, в здании администрации муниципалитета и по месту жительства чиновника прошли масштабные обыски с участием сотрудников ФСБ: силовики изымали документы за 2021–2024 годы в рамках возбужденного дела.

Кабардино-Балкария
МЧС
взятки
наказания
