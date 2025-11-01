Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 07:44

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 ноября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России пресекли попытки армии Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным пресс-службы оборонного ведомства, системы ПВО уничтожили 98 беспилотников противника. Над какими регионами были сбиты дроны Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов: 45 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Самарской области, 11 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе шесть БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА — над территорией Воронежской области, 10 БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Липецкой области, два БПЛА — над территорией Рязанской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Калужской области», — сказано в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

