01 ноября 2025 в 10:02

«Он готов»: бывший помощник Трампа рассказал о его планах по Украине

Флинн: Трамп готов продолжать переговоры по урегулированию на Украине

Майкл Флинн Майкл Флинн Фото: Andrew Harrer/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп собирается добиваться продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн. Так он прокомментировал переговорный процесс по украинскому кризису при участии главы Белого дома.

Он готов продолжать разговор, — сказал Флинн.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что резкое изменение риторики американского лидера вызывает серьезное беспокойство не только у президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что власти буквально бьются в агонии. В частности, правительство столкнулось с ухудшением ситуации на фоне сокращения внешней поддержки, объяснил он.

Пентагон тем временем, как сообщили западные СМИ, одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Военное ведомство сочло, что передача ракет не окажет существенного влияния на оборонные запасы Соединенных Штатов, однако окончательное решение остается за Трампом. Позиция администрации США по этому вопросу неоднократно менялась.

