Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике Три человека пострадали при взрыве на мексиканском НПЗ Navajo Refinery

Три человека пострадали при взрыве на мексиканском НПЗ Navajo Refinery, сообщило агентство Associated Press. Предприятие расположено в штате Нью-Мексико. По данным управляющей компании, к настоящему моменту возгорание ликвидировали.

Пожар был потушен, три человека были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Как отметило агентство, качество воздуха в районе взрыва не создает рисков для местных жителей. Известно, что Navajo Refinery перерабатывает в среднем 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Управляющая компания поставляет нефтепродукты на юго-запад США.