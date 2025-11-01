Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 12:42

Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома

В Ростовской квартире вырвало панорамные окна в результате взрыва

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панорамные окна в ростовской квартире полностью выбило в результате взрыва в доме, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, в стене здания зияет дыра. На представленных кадрах видно, как два окна остались без стекол.

Взрыв в доме в Ростове-на-Дону произошел в ЖК «Левобережье» в субботу, 1 ноября. После этого начался пожар. По предварительной информации, взорвалось строительное оборудование — балкон, использовавшийся при монтаже натяжных потолков. Сведения о пострадавших выясняются. Данных о жертвах не представлено.

23 октября в Подмосковье произошел мощный взрыв в многоквартирном доме города Красногорск. ЧП случилось на 14-м этаже, в результате чего серьезные повреждения получила конструкция здания на бульваре Космонавтов. Сообщалось, что взрывная волна вырвала часть стены дома.

Ранее в Сочи в шестиэтажном доме на улице Тимирязева ночью произошел взрыв. Администрация города сообщила о начале ликвидации последствий ЧП. Территорию рядом с домом расчищали от мусора и обломков.

