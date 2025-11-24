День матери
24 ноября 2025 в 14:15

В российском городе умерла мать 18 детей

В Ростове-на-Дону умерла супруга протоиерея Иоанна и мать 18 детей Надежда Осяк

Супруга протоиерея Иоанна и мать 18 детей Надежда Осяк скончалась в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале. Чиновник выразил глубокие соболезнования ее семье. Осяк в 2025 году получила звание «Мать-героиня».

Пришла печальная весть. Не стало супруги протоиерея Иоанна Осяка Надежды Осяк... Выражаю глубокие соболезнования семье Надежды, — написал Скрябин.

Глава города отметил, что память о выдающейся ростовчанке навсегда вписана в летопись донской столицы. В июле президент РФ Владимир Путин присвоил Надежде Осяк почетное звание с формулировкой «за большие заслуги в укреплении института семе и воспитания детей».

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что протоиерей с женой прожили вместе 42 года. За это время они воспитали 18 детей. Тогда у них был 61 внук, ожидали еще четверых. В семье также есть один правнук.

Ранее Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам, которые живут в Кемеровской, Ленинградской и Свердловской областях. Для получения такого статуса необходимо родить и воспитать 10 и более детей.

