Власти Сочи раскрыли обстановку около дома после ночного ЧП В Сочи начали расчищать территорию после взрыва бытового газа

В Сочи начали расчищать от обломков и мусора территорию около дома, в котором ночью 25 октября произошел взрыв, сообщили в пресс-служба администрации города. ЧП произошло в шестиэтажном доме на улице Тимирязева, 30/3.

Начата расчистка прилегающей территории от обломков и мусора. Для этого задействованы сотрудники и спецтехника городских предприятий, — сказано в публикации.

Специалисты проведут обследование всех этажей, после чего примут решение о дальнейших действия. Жильцы шестиэтажки, 28 человек, находятся в пунктах временного размещения. Их обеспечивают горячим питанием.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже, вызвав пожар. Жильцов эвакуировали, а возгорание быстро потушили. В результате взрыва один человек погиб, еще трое с травмами доставлены в больницу. Позже под завалами нашли маленькую девочку. Власти ввели в Сочи режим локальной ЧС.

В Сети также появились кадры с последствиями взрыва. На ролике от очевидца можно заметить, что взрывная волна выбила часть стены и окна в трех квартирах.