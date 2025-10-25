В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва Мэр Сочи ввел на месте взрыва бытового газа режим локальной ЧС

Режим локальной ЧС ввели на территории многоквартирного дома, где произошел взрыв бытового газа, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. Громкий хлопок прогремел в ночь на 25 октября, разрушив стену дома и выбив окна в трех квартирах.

Провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы. На месте происшествия вводим режим локальной ЧС, — сообщил Прошунин.

Мэр заявил, что власти обеспечивают жителей пострадавших квартир жильем. Сразу после поступления сигнала о происшествии были подготовлены пункты временного размещения и транспорт. По словам Прошунина, расселены 28 жителей дома, в том числе семь детей.

Как сообщили в МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже, вызвав пожар. Жильцов эвакуировали, а возгорание быстро потушили. В результате взрыва один человек погиб, еще трое с травмами доставлены в больницу. Согласно информации канала, под завалами нашли маленькую девочку, ребенка везут в больницу, его состояние неизвестно.