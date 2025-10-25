Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 08:37

В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва

Мэр Сочи ввел на месте взрыва бытового газа режим локальной ЧС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Режим локальной ЧС ввели на территории многоквартирного дома, где произошел взрыв бытового газа, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. Громкий хлопок прогремел в ночь на 25 октября, разрушив стену дома и выбив окна в трех квартирах.

Провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы. На месте происшествия вводим режим локальной ЧС, — сообщил Прошунин.

Мэр заявил, что власти обеспечивают жителей пострадавших квартир жильем. Сразу после поступления сигнала о происшествии были подготовлены пункты временного размещения и транспорт. По словам Прошунина, расселены 28 жителей дома, в том числе семь детей.

Как сообщили в МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже, вызвав пожар. Жильцов эвакуировали, а возгорание быстро потушили. В результате взрыва один человек погиб, еще трое с травмами доставлены в больницу. Согласно информации канала, под завалами нашли маленькую девочку, ребенка везут в больницу, его состояние неизвестно.

Сочи
взрывы
газ
пожары
