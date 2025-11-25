День матери
25 ноября 2025 в 17:25

«Минус семь килограммов»: Собчак показала, что ест каждое утро

Собчак рассказала о завтраке из зелени и яиц для похудения

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак продемонстрировала свой завтрак, состоящий из зелени, трех яиц и зеленого смузи. В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) телеведущая отметила, что такой рацион помогает ей терять лишние килограммы.

Отели меняются, страны тоже, а еда — никогда. Негусто, так сказать, но минус семь килограммов сами себя не сделают, — прокомментировала Собчак.

Ранее Собчак опубликовала в социальной сети фото, на котором продемонстрировала роскошные кольца общей стоимостью почти 6 млн рублей. Образ знаменитость дополнила ярким атласным платьем, черными босоножками и леопардовой шубой. В подписи к публикации телеведущая обыграла свою известную ассоциацию с лошадью.

До этого сообщалось, что журналистка с размахом отметила свой 44-й день рождения, собрав десятки гостей. Ведущей вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары. Среди подарков оказалось ожерелье, выполненное из розового золота высшей пробы. Украшение от бренда Hermes обошлось дарителю в 2 млн рублей.

