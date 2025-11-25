«Минус семь килограммов»: Собчак показала, что ест каждое утро

Журналистка Ксения Собчак продемонстрировала свой завтрак, состоящий из зелени, трех яиц и зеленого смузи. В социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) телеведущая отметила, что такой рацион помогает ей терять лишние килограммы.

Отели меняются, страны тоже, а еда — никогда. Негусто, так сказать, но минус семь килограммов сами себя не сделают, — прокомментировала Собчак.

