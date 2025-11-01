Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 12:30

Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова

Режиссер Арутюнов: самым важным напутствием от Попова было ничего не бояться

Карен Арутюнов Карен Арутюнов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Режиссер Карен Арутюнов рассказал, что больше всего из напутственных слов умершего артиста Романа Попова ему запомнился совет ничего не бояться. Воспоминаниями он поделился с корреспондентом NEWS.ru во время церемонии прощания с актером, которое состоялось в зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко.

Он очень часто и много давал напутственных слов в интервью. Но наверное самое запоминающееся: «Ничего не бойтесь. Очень важно, что вы оставите после себя», — рассказал режиссер.

По словам Арутюнова, Попова отличал оптимизм и позитивный настрой. Коллегам он запомнился как добрый и талантливый человек, отсутствие которого теперь будет «ощущаться очень сильно». По воспоминаниям режиссера, Попов притягивал к себе других актеров, умел расположить людей и радовал окружающих.

Ранее шоумен Оганес Григорян рассказал, что Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. По его словам, тело артиста кремируют. Попов скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком. Первоначальный неутешительный диагноз ему поставили в 2018 году.

