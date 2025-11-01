Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова

Режиссер Карен Арутюнов рассказал, что больше всего из напутственных слов умершего артиста Романа Попова ему запомнился совет ничего не бояться. Воспоминаниями он поделился с корреспондентом NEWS.ru во время церемонии прощания с актером, которое состоялось в зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко.

Он очень часто и много давал напутственных слов в интервью. Но наверное самое запоминающееся: «Ничего не бойтесь. Очень важно, что вы оставите после себя», — рассказал режиссер.

По словам Арутюнова, Попова отличал оптимизм и позитивный настрой. Коллегам он запомнился как добрый и талантливый человек, отсутствие которого теперь будет «ощущаться очень сильно». По воспоминаниям режиссера, Попов притягивал к себе других актеров, умел расположить людей и радовал окружающих.

Ранее шоумен Оганес Григорян рассказал, что Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. По его словам, тело артиста кремируют. Попов скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком. Первоначальный неутешительный диагноз ему поставили в 2018 году.