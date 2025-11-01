Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:32

Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью

Актриса Богатикова сочла смерть Попова жуткой несправедливостью

Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Церемония прощания с Романом Поповым в зале прощаний ЦКБ на улице Маршала Тимошенко Фото: NEWS.ru

Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова является жуткой несправедливостью, так как он был очень жизнерадостным и оптимистичным человеком, заявила актриса Юлия Богатикова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он всегда рассказывал ей смешные истории и тормошил во время тяжелых ночных смен.

Это ужасная потеря и невосполнимая. Я до сих пор не могу, честно говоря, поверить в то, что его нет, потому что это был самый солнечный, самый веселый, самый жизнерадостный, самый оптимистичный человек, которого я только знала в своей жизни. Он помогал всем, он никогда не унывал, он был сама жизнь. И то, что его сейчас нет, это жуткая несправедливость, — отметила она.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга. Первоначальный диагноз был поставлен в 2018 году, а в 2021 году он проходил лечение в медицинском учреждении. После периода ремиссии в текущем году произошел рецидив опухоли. В результате болезни Попов лишился зрения на один глаз и утратил подвижность левой части тела.

Ранее шоумен Оганес Григорян заявил, что Попова кремируют. По его словам, актер хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем.

актеры
онкология
коллеги
оптимизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
ССО ГУР пытались высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
В жилом доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.