Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью

Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова является жуткой несправедливостью, так как он был очень жизнерадостным и оптимистичным человеком, заявила актриса Юлия Богатикова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он всегда рассказывал ей смешные истории и тормошил во время тяжелых ночных смен.

Это ужасная потеря и невосполнимая. Я до сих пор не могу, честно говоря, поверить в то, что его нет, потому что это был самый солнечный, самый веселый, самый жизнерадостный, самый оптимистичный человек, которого я только знала в своей жизни. Он помогал всем, он никогда не унывал, он был сама жизнь. И то, что его сейчас нет, это жуткая несправедливость, — отметила она.

Попов умер в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист несколько лет боролся с раком головного мозга. Первоначальный диагноз был поставлен в 2018 году, а в 2021 году он проходил лечение в медицинском учреждении. После периода ремиссии в текущем году произошел рецидив опухоли. В результате болезни Попов лишился зрения на один глаз и утратил подвижность левой части тела.

Ранее шоумен Оганес Григорян заявил, что Попова кремируют. По его словам, актер хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем.